Alexandre Balmer wint eindklassement Junioren Driedaagse van Axel

De Franse wielrenner Valentin Retailleau heeft de slotetappe van de Junioren Driedaagse van Axel gewonnen. In de etappe over Belgisch grondgebied versloeg de Fransman in Velzeke de Amerikaan Mason Hollyman en de Nederlander Victor Broex. Retailleau kwam 21 seconden te kort voor de eindzege, het algemeen klassement werd gewonnen door Alexandre Balmer uit Zwitserland

Het peloton rijdt over de kasseien in Zeeuws-Vlaanderen (foto: Orange Pictures) Valentin Retailleau won de laatste etappe na een sprint met zeven renners. Retailleau sprong vanuit het peloton met vier andere renners richting de kopgroep, eindwinnaar Alexandre Balmer was scherp en sprong ook mee. Klassementsleider en winnaar van de tijdrit van zaterdag, Ilan van Wilder, kon niet mee waardoor Balmer in de kopgroep moest blijven om de eindzege op te eisen. Uitslag slotetappe Junioren Driedaagse van Axel Velzeke - Velzeke (99.9 km) Ploeg 1. Valentin Retailleau (Fra) BTWIN U19 2:34:18 2. Mason Hollyman (USA) Zappi Junior Team +0.01' 3. Victor Broex (Ned) Mix Team 2 z.t. Dit lukte de Zwitser, hij eindigde op de achtste plek in de etappe-uitslag en won daarmee de Junioren Driedaagse. Valentin Retailleau eindigde op de tweede plek en Mason Hollyman werd derde. Beste Nederlander was Hidde van Veenendaal uit Dongen, hij eindigde op een negende plek. Algemeen klassement Junioren Driedaagse van Axel Eindklassement Ploeg 1. Alexandre Balmer (Zwi) Zwitserland U19 7:51:55 2. Valentin Retailleau (Fra) BTWIN U19 +0.21' 3. Mason Hollyman (USA) Zappi Junior Team +0.25' 9. Hidde van Veenendaal (Ned) W.V. De Jonge Renner +0.37'