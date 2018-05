Uitslagen amateurvoetbal zondag 20 mei

(foto: Omroep Zeeland)

Hoofdklasse B

GOES kan de nacompetitie bijna niet meer mislopen. Het boekt een krappe 3-2 overwinning op Nuenen door goals van De Vlieger, Franse en Wissel, en staat in de derde periode nu drie punten voor op concurrent UDI'19. Vlissingen verliest met 4-1 van hekkensluiter Woezik, met als bijzonderheid dat gelegenheidsdoelman Karim Ben Sellam geblesseerd uitviel en werd vervangen door Joan van Belzen.

Stand

Met nog één wedstrijd te gaan staat GOES op de tweede plaats. Vlissingen staat negende en kan niet meer stijgen.

2e klasse E

Zeelandia Middelburg boekt een eenvoudige overwinning op SCO. Levi Mombarg scoort een hattrick in de met 6-1 gewonnen wedstrijd. Ondanks de overwinning maakt Zeelandia geen kans meer op de nacompetitie; kampioen Moerse Boys wint de derde periode en ziet de plek in de nacompetitie doorschuiven naar de hoogste niet geplaatste ploeg in de reguliere stand.

3e klasse A

Philippine speelt gelijk bij Breskens en heeft een wonder nodig om een plek in de nacompetetie te bemachtigen. Nummers 3 en 4 Roosendaal en Victoria'03 moeten volgende week gelijkspelen, en Philippine moet dan met tien doelpunten verschil winnen van hekkensluiter Bergen. Hontenisse speelt volgende week tegen UVV'40 om directe handhaving. Bij winst blijft het in de 3e klasse.

4e klasse A

Clinge wint door twee doelpunten van Thomas Leegwater met 2-0 van RIA Westdorpe en is kampioen. Koewacht won verrassend van nummer twee Grenswachters en zet een grote stap naar handhaving in de 4e klasse.