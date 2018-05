Duikers trekken zich niets aan van groentesoep in Oosterschelde

"Ja, het zicht is slechter, je kunt niet heel ver zien, maar duiken is duiken", zegt een enthousiasteling net nadat hij weer boven water is gekomen. "Ik ben een weekend weg met de duikclub, we zijn speciaal naar Zeeland gekomen. Maar het weekend is niet in het water gevallen, het is ook bij slecht zicht leuk om te duiken."

Duikers trekken zich niets aan van de 'groentesoep' in de Oosterschelde (foto: Omroep Zeeland)

Niets gemist

Een onderwaterfotografe is een stuk minder enthousiast. Met haar speciale camera heeft ze niets kunnen filmen. "Er zou eigenlijk iemand met mij meegaan vandaag, maar die moest afzeggen. Ik ga haar zo een berichtje sturen dat ze niets heeft gemist!"

De algen bloeien dit jaar harder dan de afgelopen vijf jaar, daarom is er nu meer overlast (foto: Omroep Zeeland)

Toch zijn de meeste duikers vooral blij dat ze een duik hebben kunnen maken. Voor hen maakt het zicht niet uit. "We hebben fantastisch gedoken. Ja, je ziet wat minder ver en moet opletten dat je elkaar niet kwijtraakt, maar de Oosterschelde zit vol leven en er is altijd wat te zien."

