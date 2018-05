Deel dit artikel:











In Renesse mishandelde Duitser wil geen aangifte doen

Na een mishandeling in Renesse heeft de politie een 24-jarige Duitser opgepakt, omdat hij een 23-jarige landgenoot had geslagen en tegen zijn hoofd had getrapt. De 23-jarige Duitser die de klappen moest incasseren wilde geen aangifte doen, dus moest de politie zijn 24-jarige belager weer vrijlaten.

Pinksteren in centrum van Renesse (foto: Politieteam Oosterscheldebekken) De mishandeling gebeurde in de nacht naar zondag, om 04.00 uur. Na een melding over ruziënde jongeren op de Hogezoom, zagen de opgeroepen agenten dat de 24-jarige verdachte het 23-jarige slachtoffer sloeg. Die viel daardoor, waarna de verdachte hem tegen zijn hoofd trapte. Niet naar het ziekenhuis De agenten hebben meteen de verdachte opgepakt en de ambulancedienst opgeroepen. Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer onderzocht, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Waarom hij geen aangifte wilde doen is niet bekendgemaakt. Eerder meldde de politie nog dat het pinksterweekend in Renesse gemoedelijk was verlopen. Wel sprak de politie van enkele opstootjes, die ter plekke zouden zijn opgelost. Lees ook: Politie: gemoedelijke Pfingstsamstag in Renesse

Pinksterweekend van de politie in Renesse is te volgen via Facebook