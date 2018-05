Deel dit artikel:











Agenten betrappen twintig wildplassers bij kermis IJzendijke

De politie heeft dit weekend overuren gemaakt bij de kermis in IJzendijke. Niet omdat er problemen waren, volgens de politie was de sfeer goed en was alles rustig verlopen, maar vanwege alle wildplassers.

Drukte bij kroegen aan de Markt bij kermis in IJzendijke (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen) Het was volgens de politie erg druk in de kroegen rondom de Markt en klaarblijkelijk vloeide het bier daarbij ook rijkelijk. De agenten hebben maar liefst twintig keer hun bonnenboekje getrokken, omdat ze een wildplassende kermisganger betrapten. Drankrijder opgepakt Ook betrapten de agenten iemand die ondanks de genuttigde drankjes achter het stuur van de auto kroop en wilde wegrijden. Die drankrijder werd opgepakt.