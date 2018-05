Deel dit artikel:











Milan Vader achtste bij World Cup in Albstadt

Mountainbiker Milan Vader uit Middelburg is bij een wereldbekerwedstrijd voor renners tot 23 jaar achtste geworden. In het Duitse Albstadt dankte Vader zijn klassering vooral aan een sterke slotronde. Hij was de beste Nederlander in de eindrangschikking.

Milan Vader (foto: Omroep Zeeland) De wedstrijd werd gewonnen door de Fransman Joshua Dubau, die solo over de meet kwam. Hij liet zijn landgenoot Antoine Philippe en Jonas Lindberg uit Denemarken achter zich. De Noor Petter Fagerhaug behoudt de leiding in het wereldbekerklassement. World Cup Albstadt (U23) Vijf rondes 1. Joshua Dubau Frankrijk 1:17.48' 2. Antoine Philippe Frankrijk + 0.41' 3. Jonas Lindberg Denemarken + 1.08' 8. Milan Vader Nederland + 3.09' Bij de wedstrijd voor vrouwen tot 23 jaar kwam de Zeeuwse inbreng in Albstadt van Didi de Vries uit Wilhelminadorp. Zij eindigde op de 43e plaats. Het was de tweede keer dat De Vries meedeed aan een World Cup-wedstrijd. Ze was net als Vader de beste Nederlander.