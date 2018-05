Deel dit artikel:











De Nooijer met Roemeense club in Europa League

Voetballer Bradley de Nooijer uit Oost-Souburg heeft zich met zijn Roemeense club FC Viitorul Constanta geplaatst voor Europees voetbal. Ondanks een nederlaag in de laatste wedstrijd van het seizoen tegen landskampioen CFR Cluj (1-0) is de club van trainer Gheorghe Hagi vierde geworden op de ranglijst en dat is voldoende voor deelname aan de voorronde van de Europa League.

Bradley de Nooijer maakte de overstap van FC Dordrecht naar FC Viitorul Constanta (foto: FC Viitorul Constanta) De Nooijer (20) vertrok aan het begin van dit seizoen bij FC Dordrecht en koos voor een Roemeens avontuur. Bij FC Viitorul tekende hij een contract tot de zomer van 2019 met een optie voor nog een extra jaar. De Nooijer speelde veel wedstrijden onder trainer Hagi en heeft nu dus ook Europees voetbal afgedwongen. Op de laatste speeldag werd de nederlaag tegen Cluj niet fataal, omdat concurrent Astra Giurgiu onderuit ging tegen Steaua Boekarest. Vakantie De Nooijer keert vandaag terug naar Nederland om vakantie te vieren. Op 10 juni moet hij zich weer in Roemenië melden.