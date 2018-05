Tholenaar opgepakt in Spanje met vijftien ton hasj

Hasjvondst in Spanje leidt naar woning in Tholen (foto: Landelijke Eenheid Politie)

Naast in Tholen werd er afgelopen weekend ook in de Friese stad Harlingen een huiszoeking gedaan. De politie heeft de huiszoekingen pas gisteravond laat bekendgemaakt.

Vijftien ton hasj

De zaak kwam vrijdag aan het rollen toen de Spaanse politie, de Guardia Civil, samen met de douane voor de kust van Cabo de Palos een twintig meter lang vissersschip onderschepte. Het schip werd naar de haven van Alicante gedirigeerd en daar vonden de Spaanse autoriteiten vijftien ton hasj aan boord van het schip.

Hasj bestaat uit hars van wietplanten en valt onder de softdrugs. De vijftien ton hasj die in beslag werd genomen heeft een straatwaarde van bijna 150 miljoen euro.

Drie Nederlanders aangehouden

Volgens Spaanse media bestond de bemanning van de boot uit drie Nederlanders en één Bulgaar. De Nederlandse politie heeft bevestigd dat er in deze zaak inderdaad drie Nederlanders zijn aangehouden en dat een van hen in Tholen woont.

Aan deze drugsvondst gaat volgens Spaanse media een lange operatie vooraf, waarbij ook is samengewerkt met Nederlandse, Italiaanse en Portugese opsporingsdiensten. Het schip was begin deze maand vertrokken vanuit Stellendam en zou via Spanje naar Piraeus in Griekenland varen.

Huiszoekingen

Het onderzoek leidde daarbij dus ook naar woningen in Tholen en Harlingen. Of er bij de huiszoekingen in Tholen en Harlingen ook iets belastends werd gevonden is nog niet bekendgemaakt. De drie Nederlandse verdachten, onder wie de Tholenaar, zitten nog vast in Spanje, in Alicante.