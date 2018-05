'Het is niet alleen voor feestjes, maar ook topsport'

Presentator Jan-Jaap Corré is te gast bij Bowling Thoolse Brug in Tholen. De vereniging is in 2015 opgericht. "We zijn dus nog een jonge vereniging", zegt voorzitter Ad van Zitteren. "Hier op Tholen was nog geen plek waar je op goed niveau kon spelen, daarom is deze speellocatie er gekomen." Erik van Sabben speelt al jaren op hoog niveau en maakte in het verleden ook deel uit van het Nederlands team. Vandaag is hij de trainer van Jan-Jaap. "Ook bij mij is het begonnen op een verjaardagsfeestje", weet Van Sabben nog. "Ik vond het gelijk leuk en bleek ook talent te hebben. Al snel wist ik dat het niet alleen voor feestjes is, maar ook topsport."

Presentator Jan-Jaap Corré met de talenten Aswin kuhn (l) Jochem van Sabben (m) (foto: Omroep Zeeland)

Zo benadert Jochem van Sabben, de zoon van Erik het ook. Hij is één van de talenten van Thoolse Brug en speelt allerlei internationale toernooien. Zo speelde hij al in landen als België, Denemarken en Ierland. Freddy Schijf is de deskundige. Hij vertelt over de ballen en de manier waarop de banen in de olie worden gezet om een optimaal resultaat te krijgen. Arnold Stroosnijder is het clubicoon en blikt terug op de tijd dat hij voor het Nederlands team uit mocht komen bij een groot toernooi in Letland.

Battle

In zijn battle gooit Jan-Jaap een game tegen Joyce. Zij is één van de ongeveer veertig bowlers met een verstandelijke beperking, die bij Thoolse Brug spelen. Ze worden begeleidt door Suze van Buuren. "Bowlen is een sport die iedereen kan spelen", legt Van Buuren uit. "En het is geweldig om te zien hoeveel plezier deze mensen er aan beleven." Verder legt ze uit dat er ook een speciale puntentelling is voor G-bowlers en die komt Jan-Jaap na zijn battle nog aardig dwars te zitten.

De battle van Jan-Jaap tegen G-bowlster Joyce (foto: Omroep Zeeland)

