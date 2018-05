Deel dit artikel:











Van Renterghem mikt op rentree in nacompetitie

Hoofdklasser Hoek moet het in ieder geval de komende twee wedstrijden stellen zonder Thomas van Renterghem. De Belg raakte afgelopen zaterdag geblesseerd aan zijn meniscus in de wedstrijd tegen Swift en vreesde dat zijn seizoen voorbij zou zijn, maar uit een MRI-scan is gebleken dat hij niets heeft gescheurd. Omdat de mediale band in zijn meniscus is ontstoken moet Van Renterghem wel zeven tot tien dagen rust nemen.

Hoek plaatste zich tegen Swift voor de nacompetitie om promotie naar de Derde divisie. Aanstaande zaterdag kan de ploeg van trainer Jannes Tant tegen Achilles Veen nog de 3e periodetitel winnen. Daarna start de nacompetitie, waarin de tegenstander nog niet bekend is. Van Renterghem is al jaren een belangrijke speler bij Hoek en kan ook dit seizoen nagenoeg altijd rekenen op een basisplaats. Ook volgend seizoen, als Dennis de Nooijer trainer is van Hoek, zal de Belg deel uitmaken van de selectie. Lees ook: Hoek wint en plaatst zich voor nacompetitie