Belgische en Nederlandse Golf botsen op Tractaatweg

Het ongeluk gebeurde om 22.10 uur. De twee auto's, allebei van het model Volkswagen Golf, raakten beschadigd. Of er bij het ongeluk ook gewonden vielen is niet bekend. Wel is duidelijk dat er een ambulance ter plekke is gekomen.

Om 23.15 uur werden beide auto's meegenomen door een bergingsbedrijf. Daarna werd de weg weer vrijgegeven.