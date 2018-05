Deel dit artikel:











Joey Grochal oppermachtig bij ZK schaken

Joey Grochal uit Goes heeft zich in Oost-Souburg gekroond tot Zeeuws kampioen schaken. Grochal (32) won vijf van zijn zeven partijen en speelde twee keer remise. Het is zijn vierde Zeeuwse titel op rij.

Joey Grochal werd in Oost-Souburg Zeeuws kampioen (foto: Roeland Alders) Alleen in de voorlaatste ronde tegen Louis Nieuwenhuijse en in de slotronde tegen Niels Verhaar speelde Grochal remise. Alle andere wedstrijden wist hij te winnen.