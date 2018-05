Concert van Danny Vera in de Oostkerk opnieuw op tv

Danny Vera tijdens het concert in de Oostkerk in Middelburg. (foto: Escha Tanihatu)

Distant Rumble, Love me Tonight en Snow in April. Een kleine greep uit de nummers die tijdens het akoestische concert voorbijkomen en waarbij Danny Vera op gitaar wordt begeleid door een strijkkwartet, een contrabas en een vleugel.

Honderd kijkers en luisteraars

Het intieme concert is op 10 december opgenomen in de Oostkerk in Middelburg voor een kleine honderd kijkers en luisteraars van Omroep Zeeland. Het publiek bestond uit mensen die het volgens degenen die hen opgegeven hadden- verdienden om in het zonnetje te worden gezet.

Vanaf 18.10 uur is de registratie van het concert te zien op Omroep Zeeland televisie. Het wordt ieder uur herhaald.

