Toekomst van Dow: Negen vragen aan de directeur

Hoe staat het met de komst van de plasticfabriek naar Terneuzen?

"We zijn daar trots op, als het ook echt die kant op gaat. Onze CEO heeft in een aantal kranten gezegd dat de fabriek misschien naar Terneuzen komt, maar we weten niet of dat ook echt zo gaat zijn. We hebben als bedrijf de afgelopen jaren in Amerika en Saoedi-Arabië geïnvesteerd en zijn nu aan het kijken naar investeringen in Europa. Ik ben blij dat Terneuzen daarin genoemd wordt."

De grondstoffen zijn hier, het logistieke centrum is hier. De ingrediënten zijn er, we moeten alleen nog even afwachten waar de nieuwe fabriek gebouwd gaat worden" Neldes Hovestad, directeur Dow

Maar betekent dat ook dat die plasticfabriek daadwerkelijk naar Terneuzen komt?

"Dat is de vraag. Er komen een aantal plekken in Europa voor in aanmerking. De oude CEO en de nieuwe CEO waren hier, ze zijn beide voorstanders van Terneuzen. Ze zien wat we hier kunnen ten aanzien van integratie, we leveren qua energie een goede performance, de grondstoffen zijn hier, het logistieke centrum is hier. De ingrediënten zijn er, we moeten alleen nog even afwachten waar de nieuwe fabriek gebouwd gaat worden in Europa."

Eén van de nieuwe fabrieken bij Dow in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Wat betekent het voor Terneuzen als de plasticfabriek hier naartoe komt?

"Dat is geweldig voor de mensen hier, het is een stukje erkenning voor het werk wat ze hier de laatste jaren gedaan hebben. De laatste fabriek is 15 jaar geleden gebouwd op het Dow-terrein. Het zou een hele mooie mijlpaal zijn voor Dow en de omgeving dat we weer nog meer jonge mensen kunnen aantrekken om hier te werken."

De komst van de plasticfabriek is mooi voor de werkgelegenheid, maar natuurlijk niet duurzaam..

"Dat is een belangrijk punt. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel, we zijn er dagelijks mee bezig. De technologie om plastic te maken staat niet stil. In het verleden gebruikten we verschillende lagen plastic in melkpakken of juspakken. We zijn nu aan het kijken of je dat kunt terugbrengen naar minder lagen. We moeten daarvoor een beter plastic product gebruikt en goed kijken hoe we het product later weer kunnen scheiden. Op het moment dat je zeven verschillende soorten plastic op elkaar plakt is het later moeilijker te scheiden."

Op het terrein van Dow wordt veel geïnnoveerd (foto: Omroep Zeeland)

Dus jullie denken wel echt na over wat er in de toekomst met het plastic gebeurt?

"Uiteraard! We hebben de laatste 15 jaar zo'n twintig procent van onze CO2-reductie gerealiseerd. En dat zullen we de komende 15 jaar moeten blijven doen om onze de doelstellingen van CO2-reductie te halen."

Wat staat Dow Terneuzen verder nog te wachten in de toekomst?

"We willen heel veel nieuwe mensen aannemen. De laatste maanden hebben we 350 mensen aangenomen, dat zullen we de komende twee jaar weer doen. De focus zal zijn om nieuwe mensen binnen te halen, we gaan daarvoor onder andere naar de universiteit in Gent en de Erasmus Universiteit in Rotterdam om mensen binnen te halen. En natuurlijk werken we samen met Scalde met het 'Huis van de Techniek' een sterk platform hebben om de komende jaren MBO-leerlingen binnen te halen."

Bij Dow wordt ook nagedacht over CO2-reductie (foto: Omroep Zeeland)

Dus er wordt veel geïnvesteerd in Dow Terneuzen?

"We staan zeker niet stil. Ik denk we als een nieuw Dow verdergaan na de geplande splitsing van volgend jaar. We zijn er klaar voor en we zullen de komende tien jaar hier moeten gaan investeren. Dow Terneuzen was de belangrijkste fabriek binnen Europa en zal dat de komende tien jaar ook zeker blijven en zich verder ontwikkelen."

De aangekondigde splitsing van DowDuPont houdt in dat er verschillende bedrijven ontstaan die zich richten op specifieke bedrijfstakken. Denk aan landbouwchemie, speciaalchemie en materialen.

We kunnen de komende tien jaar verwachten dat we nog honderden mensen zullen aannemen" Neldes Hovestad, directeur Dow

Hoe ziet het er bij Dow Terneuzen uit over tien jaar?

"Er komt nog meer ruimte vrij voor grotere investeringen. We kunnen de komende tien jaar verwachten dat we nog honderden mensen zullen aannemen. We zullen grote investeringen naar Terneuzen trekken omdat het hier een gunstig klimaat is binnen Europa om onze producten te produceren en aan de man te brengen."

Eén van de nieuwe fabrieken bij Dow in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Tot slot: wat is volgens u het beste argument om de plasticfabriek naar Terneuzen te krijgen?

"Terneuzen heeft laten zien wat ze kunnen in de laatste jaren. Het is het vlaggenschip in Europa. Alle ingrediënten zijn aanwezig om hier een vijfgangendiner van te maken, het moet alleen nog geserveeerd worden en daar moeten we op wachten."

