Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal maandag 21 mei

Er werd vandaag alleen in de 5e klasse van het zondagvoetbal gevoetbald. Daarin deed Hulsterloo hele goede zaken in de strijd om een plaats in de nacompetitie door in Nieuw-Namen te winnen van Biervliet. Alle uitslagen van vandaag op een rijtje.

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) 5e klasse A Alexander Praet is de gevierde man bij Hulsterloo. Hij zorgt in de eerste helft voor de enige treffer van de wedstrijd tegen Biervliet. Daardoor neemt Hulsterloo zo goed als zeker de periodetitel van kampioen Vogelwaarde over. Corn Boys won voor de tweede keer in vier dagen van Graauw. De ploeg uit Sas van Gent won geen enkele van de eerste twintig wedstrijden, maar pakt nu dus opeens zes punten.