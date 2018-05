Deel dit artikel:











Duiker in de problemen bij duikplek Wemeldinge

Een duiker is vanmiddag in de problemen gekomen bij de duiklocatie Gemaal Nieuwe Sluis, aan de Steldijk bij Wemeldinge. De duiker kreeg tijdens het duiken last van zijn been. Hij is met een ambulance afgevoerd.

De melding van een noodsituatie bij één van de duikplekken kwam binnen om 15.25 uur. Naast de ambulancedienst werden ook meerdere eenheden van de politie, de brandweer en een traumahelikopter opgeroepen. De traumahelikopter is uiteindelijk niet meer ter plekke gekomen. Het slachtoffer is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis in Goes. Duiker in de problemen bij duikplek Wemeldinge (foto: HV Zeeland)