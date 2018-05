Middeleeuwen herleven bij Slot Baarland op kastelendag

Als bezoeker kan je een rondgang maken door de tuinen en een deel van het slot. De jonge bezoekers kunnen zelfs vechten met ridders om een prinses te beschermen. Iets verder wordt er met scherp geschoten. Op de boogschietbaan worden namelijk de skills van de potentiële Robin Hoods getest.

'Geluk met het weer'

De open dag van Slot Baarland trekt jaarlijks zo'n 2500 mensen en wordt volgens eigenaar Mart Steketee steeds populairder. "We hebben ook geluk met het weer, want het is net geen weer om naar het strand te gaan."

Slot Baarland (foto: Omroep Zeeland)

Naast Slot Baarland is ook Slot Moermond in Haamstede open voor publiek. In Nederland zijn er bijna 200 kastelen te bezichtigen tijdens deze kastelendag, die altijd op tweede Pinksterdag wordt gehouden.