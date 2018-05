Jongensdroom komt uit: sleutelen aan je eigen stoomsleper

Gisteren is er plotseling een lek ontdekt in een pijp waardoor het water ergens anders naartoe spoot. De eigenaar Rogier Hettich baalde daarvan. "Je denkt dat je alles hebt gehad en dan komt dit erbij", zegt hij. Ook de machine voor de hoofdaandrijving werkt nog niet. "We hadden eigenlijk vandaag onze eerste proefvaart gepland, maar weten nog niet of dat gaat lukken. We wachten het even af", aldus Hettich.

Jongensdroom

Toen Hettich het schip redde van de sloop was dat een jongensdroom die uitkwam. "Ik vond stoom altijd al leuk. Toen ik klein was stond er al een schip te koop, maar toen mocht ik het niet hebben van mijn ouders. Nu verdien ik zelf geld en kon ik dit schip kopen", vertelt Hettich. Zijn vader is ook blij met het schip. "In het begin dacht ik: 'waar begint 'ie aan?', maar nu vind ik het leuk en ik heb ook meegeholpen met opknappen", zegt Koos Hettich.

De hele ploeg die heeft gewerkt aan het opknappen van Dockyard III (foto: Omroep Zeeland)

Bedoeling is om de boot dit weekend terug te brengen naar de standplaats in Dordrecht tijdens het evenement Dordt in Stoom, maar het is nog onzeker of dat gaat lukken. "Eerst proefvaren en dan zien we wel verder hoe het gaat", zegt Alexander Rokven, vriend van Rogier Hettich.

Open dag

De open dag die aanstaande woensdag 23 mei gepland stond gaat in ieder geval wel door zodat bezoekers ook een kijkje op het schip kunnen nemen.