Auto vliegt in brand op de A58 bij Goes

Een auto die over de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom reed is iets voor de afslag naar Goes in brand gevlogen. De bestuurder is de snelweg afgegaan, is het parkeerterrein bij tankstation Vliedberg opgereden, heeft snel het voertuig verlaten en de meldkamer gebeld.

De brandweer had de autobrand al snel geblust (foto: HV Zeeland) De melding kwam om 19.15 binnen. Toen de opgeroepen brandweer daar aankwam, stond de voorzijde van de auto in vuur en vlam. Al snel geblust De brand was al snel geblust. Er waren twee blusvoertuigen opgeroepen, maar de tweede is niet meer ingezet, omdat het eerste blusteam het vuur al onder controle had. De oorzaak van de brand is niet bekend. De auto is weggesleept door een bergingsbedrijf.