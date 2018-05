Deel dit artikel:











Traumahelikopter naar gewonde bij Brouwersdam

De hulpdiensten zijn vanmiddag in groten getale uitgerukt voor een gewonde op het strand bij de Brouwersdam. Wat daar precies is gebeurd is nog onduidelijk.

De Rotterdamse traumahelikopter kwam ter plaatse (foto: HV Zeeland) Rond 16.10 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een persoon in het water die medische hulp nodig had. Volgens de eerste meldingen zou het om een reanimatie gaan. Daarom werden drie ambulances, meerdere brandweerwagens, de reddingsbrigade, politie en een traumahelikopter opgeroepen. Behandeling op het strand De hulpdiensten zijn ongeveer een uur bezig geweest met de behandeling op het strand. Het slachtoffer is hierna met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De ernst en de oorzaak van de verwondingen zijn nog onbekend.