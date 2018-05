'Noem het eigenwijs en arrogant, maar ik ben er heilig van overtuigd.'

Klaar voor de stap

Volgens voorzitter Piet Lampert is de club klaar voor de stap naar de 1e klasse. "Dit zijn jongens van 22,23 of 24 jaar, waarmee we nog lang vooruit kunnen." De selectie bestaat grotendeels uit spelers uit de eigen jeugd en komen uit Zoutelande of Biggekerke.

Bom

Sinds 2014 beschikt De Meeuwen over een nieuw complex. Daarnaast kent de club (vierhonderd leden) veel vrijwilligers, die dag en nacht klaarstaan. "Daarom gaan wij ook geen gekke dingen doen in de 1e klasse. Want spelersbetalingen zouden een soort bom onder het vrijwilligerswerk leggen."

Voor komend seizoen worden aan de eerste selectie toegevoegd Yannick van de Woestijne (GOES) en Stijn Luteijn (Zeelandia Middelburg).

Daan Eikenhout (foto: Omroep Zeeland)

Talentvolle lichting

Daan Eikenhout is sinds vorig seizoen trainer van De Meeuwen en werd in zijn tweede seizoen kampioen met de ploeg. Hij beschikt over een talentvolle lichting. "Daarbij kun je aangeven hoe je wil voetballen en wat ze ervoor moeten doen. Dat zit allebei wel goed hier."

Eigenwijs en arrogant

Eikenhout is vol vertrouwen over het avontuur in de 1e klasse. Vaak degraderen promovendi uit de 2e klasse snel als ze in de 1e klasse spelen, maar dat deert Eikenhout niet. "Noem het eigenwijs en arrogant. Maakt niet uit hoor, maar ik heb een heilig vertrouwen in deze groep. Ik ben ervan overtuigd dat wij het gaan redden."

Oud-voetballer Jo Melis van De Meeuwen (foto: Omroep Zeeland)

Clubicoon

Jo Melis (77) maakte in de jaren zeventig van de vorige eeuw de hoogtijdagen van de club mee, toen De Meeuwen in de 2e klasse speelde, toen het hoogste amateurniveau. Hij is nog wekelijks betrokken bij De Meeuwen want Melis is trouw supporter. Hij bezoekt elke thuis- en uitwedstrijd.

"Het is een fantastische ploeg met inzet en saamhorigheid", vertelt Melis, die als clubicoon van De Meeuwen wordt gezien. "De Meeuwen is een warme club, van het kantinepersoon tot de hoofdtrainer, een echte familieclub."

Veel juichen

Melis kijkt met vertrouwen naar de wedstrijden die De Meeuwen volgende seizoen in de 1e klasse gaat spelen. "D'r zit voetbal en spirit in de ploeg. Als dat zo doorgaat, kunnen we hier nog veel juichen in Zoutelande."

Lees ook: