Zeeland wordt wakker: autobrand, De Meeuwen en stoomsleper

Toen de brandweer aankwam, stond de voorzijde van de auto in vuur en vlam (foto: HV Zeeland)

Een auto die over de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom reed is gisteravond nog voor de afslag naar Goes in brand gevlogen. De bestuurder heeft zelf de meldkamer gebeld. Toen de brandweer aankwam, stond de voorzijde in brand.

De Meeuwen (foto: Omroep Zeeland)

De Meeuwen

Met een jonge, talentvolle spelersgroep ziet de toekomst van voetbalclub De Meeuwen er rooskleurig uit. De club uit Zoutelande hoort door het kampioenschap in de 2e klasse bij de hoogstspelende Zeeuwse ploegen in het zaterdagvoetbal. Net als vroeger, want in de jaren zeventig van de vorige eeuw speelde De Meeuwen op het hoogste amateurniveau in Nederland. Ze zijn nu net zo trots als toen.

Stoomsleepboot (foto: Omroep Zeeland)

Stoomsleper

Voor Rogier Hettich is het een jongensdroom die uitkomt: samen met vrienden sleutelen aan je eigen stoomsleper. Nu moet hij alleen nog dat oude vaartuig aan het varen zien te krijgen...

Ganzengezin bij ‘s-Gravenpolder (foto: Ineke Verstraete uit Kwadendamme)

Het weer:

Ondanks vele wolkenvelden, weet de zon vandaag flink te schijnen. Aan zee wordt het 20 graden tot 24 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Later vandaag is er kans op een onweersbui. Aan zee trekt in de loop van de dag de wind aan.