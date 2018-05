SGP Veere zet coalitiepartners overboord

Het gemeentehuis van de gemeente Veere in Domburg (foto: Wikipedia Commons - Steven Lek)

"Soms lopen de dingen zoals ze lopen", vat fractievoorzitter Arie Schot het besluit samen. "De chemie was er niet meer. Ik voelde niet meer de klik die er zou moeten zijn om een goede samenwerking te hebben", zei hij vanmorgen in het Omroep Zeeland radioprogramma Zeeland wordt Wakker. Hij benadrukte wel dat SGP/ChristenUnie, PvdA en CDA niet met slaande ruzie uit elkaar zijn gegaan.

Telefoongesprek was de druppel

Schot wilde uit respect niet in details treden wat de precieze aanleiding van het besluit was. Wel zei hij dat het integriteitsonderzoek naar wethouder Melse een rol heeft gespeeld, maar het was niet de hoofdreden. "Het was een combinatie van factoren". In een persbericht van formateur Geurt van de Haar laat de partij weten dat het gebrek aan een constructieve opstelling van PvdA/Groenlinks en CDA een van de redenen was om de onderhandelingen af te breken. Vooral de manier waarop werd gesproken over de verdeling van portefeuilles gaf de partij geen vertrouwen om door te gaan.

De druppel was een telefoongesprek eind vorige week tussen de beoogde wethouders van SGP/ChristenUnie en CDA. Dat gesprek verliep zo 'teleurstellend' dat volgens de SGP/ChristenUnie "elke poging tot voortzetting van de gesprekken bij voorbaat bestemd was te mislukken", staat in het persbericht.

PvdA/GroenLinks en CDA hebben laten weten zich niet te herkennen in het beeld dat door de SGP/ChristenUnie wordt geschetst. Volgens PvdA/GroenLinks is er "constructief onderhandeld en lag er een conceptakkoord dat met de fracties en besturen is besproken en op enkele details aangepast zou worden."

Arie Schot: Ik voelde de chemie niet meer

Dat DTV, wat staat voor Dorpsbelangen en Toerisme Veere, nu weer in beeld is voor een coalitie is opvallend. In april werd het vertrouwen in de partij opgezegd door SGP/ChristenUnie en CDA. De vertrouwensbreuk was ontstaan door de manier waarop Adri Roelse, fractievoorzitter van DTV het zakelijk handelen van raadslid Albert Maljaars van de SGP/ChristenUnie aan de kaak had gesteld. Daarnaast had hij met de pers gesproken over de coalitievorming en daarin ook zijn voorkeur voor een portefeuille naar buiten gebracht.

Uitgesproken

Schot heeft ondertussen een 'goed gesprek' gesprek gehad met Roelse. "We hebben een heel goed gesprek gehad en uitgesproken wat ons dwars zat", zegt Schot. Dat gesprek heeft plaatsgevonden ver voordat Schot het besluit nam om de samenwerking met zijn voormalige coalitiepartners te stoppen.

Voor de VVD is de wending van de SGP/ChristenUnie ook bijzonder. Begin april leek het er nog op dat zij de enige oppositiepartij in Veere zouden worden. De informateur, Geurt van de Haar, adviseerde toen een college te vormen tussen SGP/ChristenUnie, PvdA/GroenLinks, CDA en DTV. Hoewel de laatste partij niet nodig was voor een meerderheid in de raad, zou er dan wel een breedgedragen samenwerking tot stand komen.

