Deel dit artikel:











Hardleerse Duitser moet voor rechter verschijnen

Een 53-jarige man uit het Duitse Eschweiler zal zijn bezoek aan Zeeland niet snel vergeten. Bij een alcoholcontrole bij Kamperland bleek dat hij te veel had gedronken en moest hij zijn rijbewijs inleveren. Maar even later werd hij toch weer achter het stuur gezien.

Blaastest politie (foto: ANP) Bij de eerste controle blies de man 1015 ug/l, bijna vijf keer de toegestane hoeveelheid. Toen agenten hem niet veel later weer zagen rijden, werd hij weer staande gehouden en kreeg hij een dagvaarding. Hij moet zich binnenkort voor de rechtbank verantwoorden.