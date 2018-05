Walcherse dorpen houden 'Pienkster drie' in ere

In Koudekerke, Nieuwland. Oostkapelle en Oost-Souburg zijn nog tot het einde van de middag de ringrijders in de weer.

Het ringrijden wordt beoefend als folkloristische traditie, maar ook als serieuze sport. Het draait erom dat de ringrijder op een ongezadeld paard met zijn lans halverwege de baan een ring van 38 millimeter of kleiner steekt. De wedstrijd duurt de hele dag. De winnaar wordt door zijn collega's gejonast: hij of zij wordt drie keer in de lucht gegooid en weer opgevangen.

Oorsprong van de traditie

Over de oorsprong van het ringrijden op derde pinksterdag doen verschillende verhalen de ronde. Een uitleg is dat vroeger in het nog agrarische Walcheren de dag na Pinksteren de boerenknechten en -meiden een vrije dag kregen. Ze mochten de paarden meenemen om iets leuks te gaan doen.

Een andere bron meldt dat de derde pinksterdag is de eerste echte vakantiedag die werknemers van de op Walcheren (Vlissingen) gelegen scheepswerf KMS (Koninklijke Maatschappij de Schelde) kregen. Voor het vermaak op die vrije dag werd in elk geval een wedstrijd ringrijden georganiseerd, vaak gecombineerd met kermis.