CDA Veere: Affaire Melse deed coalitie de das om

Den Herder heeft wel een idee waar het volgens hem mis is gegaan. Vorige week heeft het CDA intern gesproken over de kwestie Melse. Centrale vraag was volgens de partij hoe het vertrouwen terug te krijgen van de burger. Uit dat gesprek kwamen twee punten naar voren. Het eerste was dat er een openbaar politiek debat moest komen, voordat de coalitie bekend zou worden. Alle drie de onderhandelende partijen waren het daarover eens.

Het pijnpunt zit hem in het tweede punt, volgens Den Herder. Het CDA wilde dat de portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare ruimte na twaalf jaar eens naar een andere partij dan de SGP/ChristenUnie zou gaan. Dit heeft alles te maken met het integriteitsonderzoek naar wethouder Melse die deze portefeuille beheerde.

Melse trad vorige week af als wethouder, toen uit een integriteitsonderzoek bleek dat er sprake was van belangenverstrengeling rondom de bouw van een nieuw hotel in Domburg. Melse die daar een besluit over moest nemen heeft een zakelijke relatie met de initiatiefnemer van dat plan. Die verhuurt namelijk appartementen in het appartementencomplex Tien Torens in Zoutelande voor Melse.

"De SGP/ChristenUnie heeft deze portefeuille al twaalf jaar en wij dachten dat het wel goed zou zijn als een andere partij nu een wethouder voor die taken zou leveren. Om te beginnen met een schone lei", zegt Den Herder.

Dat voorstel leverde vooral gesputter op van de SGP/ChristenUnie volgens Den Herder, die niet veel later gebeld werd door Arie Schot, fractievoorzitter van de SGP/ChristenUnie. Den Herder kreeg het verwijt dat hij de regie overnam, daardoor voelde Schot zich het derde wiel aan de wagen.

Schot liet eerder vandaag al weten aan Omroep Zeeland dat de affaire rondom wethouder Melse een rol heeft gespeeld in zijn besluit, maar dat het niet doorslaggevend was. In een persbericht van formateur Geurt van de Haar liet de SGP/ChristenUnie ook al weten dat een telefoongesprek de druppel was.

Chris Maas van de PvdA/GroenLinks gaat nog een stapje verder dan zijn CDA-collega: "Ik verdenk SGP/ChristenUnie van een dubbele agenda. Terwijl we serieus nog in gesprek waren, was de SGP al naar andere partijen aan het kijken." Ook over de manier waarop Maas op de hoogte werd gesteld is hij niet te spreken: "Ik werd gister gebeld door de formateur met het nieuws, niet door betrokkenen zelf. Daar kan ik al weinig respect voor opbrengen. We zijn zwaar teleurgesteld in SGP/ChristenUnie", volgens Maas die vreest voor de toekomst: "Als je kijkt hoe makkelijk SGP/ChristenUnie inruilt, dan weet ik niet hoe dit verder gaat."

Den Herder vindt het jammer dat het zo gelopen is. "We hebben ons altijd bescheiden opgesteld en het was maar een voorstel." Later vandaag heeft Den Herder nog een gesprek met fractiemedewerkers van zijn partij en leden van PvdA/GroenLinks over het besluit van de SGP/ChristenUnie.

Formateur Geurt van de Haar wil niet inhoudelijk reageren op het nieuws. "Dit is een politieke discussie. En ik ben er alleen maar voor het proces."

