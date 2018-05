Huisarts over suïcidepreventie: 'Ook bij iemand met hoofdpijn of maagklachten vraag ik door'

Vorig jaar was de campagne vooral gericht op het doorbreken van het taboe op zelfmoord, dit jaar gaat het een stap verder. Hoe ga je het gesprek aan? En hoe herken je de signalen dat iemand een einde aan het leven wil maken? Op verschillende plaatsen worden daar nu trainingen voor georganiseerd. Bijvoorbeeld voor mensen uit het onderwijs, schuldhulpverleners en huisartsen. De huisartsen van vijf praktijken uit Zeeuws-Vlaanderen hebben de training al achter de rug, de overige huisartsen in Zeeland volgen nog.

Doorvragen en signalen opvangen

Voor huisarts Guus Jaspar uit Terneuzen heeft de training zeker zin gehad. "Het blijkt uit onderzoek dat mensen die een zelfmoordpoging doen bijna allemaal in de maanden ervoor contact met de huisarts gehad hebben", zegt hij. "Maar ze komen dan wel met andere klachten, dus voor ons is het zaak om door te vragen en mogelijke signalen te herkennen. Daar heeft de training zeker bij geholpen."

Volgens Jaspar krijgen huisartsen steeds vaker te maken met emotionele problemen. "Mensen kunnen moeilijker met hun verhaal ergens terecht, en dan komen ze bij ons. Ouders zitten bijvoorbeeld van hun pensioen te genieten in Spanje, en de kerk speelt ook steeds minder een rol. Het wordt allemaal individualistischer."

Zeker op bepaalde momenten in het leven is het zaak om alert te zijn. "Bij het verlies van een baan, relaties die verbroken worden of het verlies van naasten bijvoorbeeld. Dan is het is zaak om boven water te krijgen waar iemand in zijn hoofd mee bezig is."

Campagne Zeeland zonder Zelfmoord gaat tweede jaar in. (foto: Omroep Zeeland)

Elke gedachte aan of uiting over zelfmoord moet je volgens huisarts Jaspar serieus nemen. "Het is een proces waarbij iemand uiteindelijk in een tunnel terecht komt, en aan het einde van die tunnel is er geen weg meer terug. Als je niet op tijd reageert en mensen geen mogelijkheden biedt om uit die tunnel te stappen, kan het fout gaan. Soms zelfs met fatale afloop."

Hulp nodig?

Heeft u of iemand in uw omgeving hulp nodig? Bel dan gratis 0900 - 0113. Voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek met hulpverleners van de stichting 113online. Of bespreek het bijvoorbeeld met uw huisarts.

