Zie ginds komt de stoomboot naar...?

Het is twaalf jaar geleden dat de landelijke intocht van sinterklaas in Zeeland plaatsvond. De sint kwam toen aan in Middelburg. De geruchten dat de landelijke intocht dit jaar weleens in Zeeland zou kunnen zijn, werden aangewakkerd door de gemeentes Kapelle, Sluis en Terneuzen die zich kandidaat hadden gesteld. Maar Kapelle en Sluis hebben te horen gekregen dat zij zijn afgevallen in de selectieprocedure. Terneuzen had zich eerder al teruggetrokken. Maar over Vlissingen is tot dusver niks bekend...

De planningspiet, die over de route van de pakjesboot gaat, kon niks zeggen of bevestigen. Zij weet niet beter dan dat het schip afgelopen donderdag op doorreis van Oostende naar Brussel even heeft afgemeerd in Vlissingen. Dat het schip maandag wederom werd gezien in de buurt van Vlissingen was wederom vanwege een doorreis. Dit keer vanuit Brussel naar Rotterdam.

De pakjesboot werd maandag ook gezien in de Buitenhaven van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland )

Maar zij wist ook niet zeker of het schip bewust of toevallig in en rond Vlissingen is gezien. Want de haven die de sint tijdens de landelijke intocht aandoet, hoort de planningspiet pas zodra de sint dat aan iedereen bekendmaakt. Of er weleens getest wordt of de stoomboot goed kan afmeren in de haven die de sint op het oog heeft, kan ze ook niks over zeggen. Want als dat gebeurt dan neemt de sint direct contact op met de kapitein van de pakjesboot.

Geen geld voor intocht

Het verlossende antwoord komt uiteindelijk van de gemeente Vlissingen. Een woordvoerder laat namelijk weten dat er bij haar niks bekend is over een landelijke intocht of plannen daarvoor in Vlissingen. "En als dat wel geval zou zijn, dan weten ze dat heel goed geheim te houden", om er wel meteen aan toe te voegen dat Vlissingen een artikel-12 gemeente is en dus helemaal geen geld heeft om als gastheer te fungeren voor een landelijke intocht.

Maar om echt alle twijfels weg te nemen, blijkt dat het getijde de sint op de dag van de landelijke intocht niet gunstig gezind is. Op het moment dat de goedheiligman voet op vaste wal zet is het bijna laag water, waardoor je niet of nauwelijks van het schip op de steiger kunt komen.