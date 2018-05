Racoon speelt voor het eerst in Carré

Racoon - Hate To Love

De voorstelling staat in het teken van het album Look Ahead And See The Distance dat vorig jaar verscheen, maar ook de klassiekers als Love You More, No Mercy en Took A Hit komen aan bod.

Vorige maand stond Racoon nog in de Ziggo Dome; in het najaar zoekt de band uit Goes de intimiteit van de theaters op om de liedjes 'in hun pure eenvoud neer te zetten.' Voor de bandleden is Carré een bijzondere plek: "We hebben er al een hoop muzikale helden de revue zien passeren en daar op het podium staan geeft absoluut een kick! We kijken ernaar uit!"