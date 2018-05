'Hedwige kostte levensgeluk en een fortuin'

De Hedwigepolder is vele tientallen jaren familiebezit geweest van de familie De Cloedt. Het gebied werd van vader op zoon doorgegeven. Daarom heeft Gery de Cloedt de afgelopen veertien jaar als een leeuw gestreden om de polder in zijn bezit te houden: "Ik heb twee zoons. De polder kan ik niet doorgeven aan mijn kinderen. We kwamen hier altijd in het weekend en in de vakanties. We reden paard in de zomer en in de winter schaatsten we op de vijver. Het was een prachtige tijd."

Interview met Gery de Cloedt, de voormalige eigenaar van de Hedwigepolder

Ik ben zeer, zeer boos. Ontgoocheling, teleurstelling en boosheid wisselen elkaar af." Gery de Cloedt, voormalig eigenaar van de Hedwigepolder

Robesin spreekt in het boek van een groot persoonlijk drama: "Hij kwam zo vaak met zijn gezin in de Hedwigepolder en hij heeft hier zoveel herinneringen liggen. Die wereld ziet hij nu instorten." Want de strijd om het gebied te behouden is definitief verloren sinds de Hoge Raad begin januari bepaalde dat de polder definitief eigendom van de Nederlandse overheid is. De Cloedt kan het nog steeds niet geloven: "Ik ben zeer, zeer boos. Ontgoocheling, teleurstelling en boosheid wisselen elkaar af."

Johan Robesin interviewt Gery de Cloedt tijdens wandeling in de Hedwigepolder (foto: Omroep Zeeland)

Een van de dingen die De Cloedt in het boek vertelt is de hoge prijs die hij heeft moeten betalen voor zijn strijd tegen de Hedwigepolder. De Cloedt heeft een internationaal baggerbedrijf en tijdens zijn strijd tegen ontpoldering kreeg hij vrijwel geen opdrachten van de Belgische overheid. Hij vertelt dat hij daardoor vele miljoenen euro's is misgelopen.

Diepste zieleroerselen

In zijn boek wil Johan Robesin de diepste zieleroerselen van De Cloedt over zijn verloren polder vastleggen. Daarom gaat hij de komende tijd regelmatig wandelingen maken met de voormalige eigenaar van de polder. De gesprekken die ze dan voeren neemt hij op met een kleine recorder. Thuis achter zijn computer werkt hij ze uit in een boek dat als titel 'Alles voor de Hertogin' krijgt.

Interview met Johan Robesin

Het is de bedoeling dat het boek in het voorjaar van 2019 in de winkel ligt.