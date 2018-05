Medewerking minister voor onderzoek naar trekkers in Zierikzee

Landbouwvoertuig in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Landbouwverkeer moet nu dwars door de wijk rijden omdat het niet over de N59 mag en er bij Zierikzee geen parallelweg is. Bewoners van de wijk Malta maar ook de landbouwers zelf klagen daar al jaren over omdat het onveilig is.

Ze willen dat de trekkers in Zierikzee weer over de N59 mogen rijden. In het verleden zijn al meerdere onderzoeken gedaan door zowel de gemeente als Rijkswaterstaat maar er werd toen geen echte oplossing gevonden.

Lees ook: