Zeven vrouwen en twintig mannen willen burgemeester van Goes worden

Goes zoekt een nieuwe burgemeester na het vertrek van René Verhulst. Hij vertrok vorige zomer naar Ede, om daar burgemeester te worden.

Veel politieke ervaring

De provincie laat weten dat van de 27 sollicitanten er 22 werkzaam zijn of ervaring hebben in een politiek-bestuurlijke functie. De politieke overtuiging van de sollicitanten is, voor zover bekend: CDA: 7, D66: 5, SGP: 4, PvdA: 4, VVD: 2, ChristenUnie: 1 en GroenLinks: 1.

Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester van Goes eind september aan de slag gaat.

Goes moest even wachten Op 7 juni 2017 wordt bekend dat burgemeester René Verhulst van Goes vertrekt. Een maand later besluit commissaris van de Koning Han Polman dat Goes eerst een waarnemer krijgt, en dat de zoektocht naar een nieuwe burgemeester pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gaat beginnen. Dat besluit zorgt voor veel kritiek.

