Koster hoopt Willem II professioneler te maken

Koster en Willem II gaan een éénjarige verbintenis met elkaar aan. De club wilde wel langer, maar Koster niet. "Je weet het in het voetbal niet. Maar we gaan ervan uit dat wij langdurig met elkaar samenwerken om echt wat neer te gaan zetten." Koster wil graag na een jaar evalueren en aan de hand daarvan wil hij met de club beslissen of ze nog door gaan.

Professionaliseren

Willem II wil zich verder professionaliseren en hoopt dat met Koster te doen. "Dat geldt voor alle geledingen. En dan hoop je dat het op den duur naar het veld vertaald wordt, waar je resultaat kan gaan halen met een manier van spelen die Willem II eigen is."

Afgelopen seizoen eindigde de club uit Tilburg op de dertiende plek in de Eredivisie. De Zeeuw verwacht dat er spelers gaan vertrekken bij de club. "Wij hebben dan niet zomaar een buidel met geld liggen om alle spelers te kunnen halen. Wij zijn afhankelijk van het bewegen van de transfermarkt en zullen daar op moeten gaan anticiperen."

Profielschets

Mathijsen wist al vroeg in het seizoen dat hij een nieuwe hoofdtrainer nodig had. Hij maakte een profielschets en Adrie Koster voldeed aan veel punten. "Daarna hebben we veel gesprekken gehad en aan de hand daarvan wisten we dat hij de juiste trainer was."

"Adrie kent Willem II uit het verleden en heeft inmiddels ervaring opgedaan en een mooie carrière als trainer gehad." Mathijsen legt uit dat ze hem langer wilden hebben één seizoen, maar dat Koster dat niet wilde. "Wij zijn blij dat hij voor ons heeft gekozen en de bedoeling is dat we de komende jaren langdurig gaan samenwerken."