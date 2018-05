Boete voor saneerder Thermphos: veiligheidsrapportage niet op orde

Boete voor saneerder Thermphos: veiligheidsinspecties niet op orde (foto: Omroep Zeeland)

Er hadden al zeven rapportages moeten liggen, maar de saneerder van de vervuilde fosforfabriek in Vlissingen-Oost stuurde tot nu toe slechts één rapport. Toch is provinciebestuurder Harry van der Maas niet ontevreden over de sanering door VCB.

Hun plan van aanpak deugt, volgens Van der Maas, alleen ontbreken de rapportages van de veiligheidsinspecties.

Gedeputeerde Harry van der Maas over opleggen dwangsom aan VCB