Witpuntrifhaaitjes zien levenslicht op Neeltje Jans

Witpuntrifhaaitjes geboren (foto: Omroep Zeeland)

De moeder heeft niet lang van haar kinderen kunnen genieten, na de eerste nacht samen is de moeder teruggeplaatst in het grote aquarium en zijn de drie haaitjes in quarantaine achtergebleven. Dit is nodig omdat de moeder na twaalf uur haar eigen kinderen niet meer herkent en op zou kunnen eten.

De jonge haaitjes blijven voorlopig nog achter de schermen waar ze nauwlettend in de gaten gehouden worden door de verzorgers. De verwachting is dat de jongen begin van de zomervakantie groot genoeg zijn om bij de volwassen haaien geplaatst te worden. Vanaf dat moment kan het publiek de jonge haaitjes komen bewonderen.