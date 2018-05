Deel dit artikel:











Na de buxusrups, nu de spinselrups in Zeeland

Na de buxusrups is er nu ook een andere rups gesignaleerd in Zeeland: de spinselrups. De aanwezigheid van de rups is duidelijk te zien aan de grote webben die ze maken in bomen en struiken.

Maar de beestjes doen verder niet veel kwaad, nadat ze zijn ontpopt vliegen ze als vlinders weg en kan de boom of struik weer verder groeien. De rupsen bestrijden heeft dan ook geen nut volgens boswachter Piet van Loon. "Het lijkt er slecht uit te zien voor de planten door al die webben. Maar die beschermen de rups alleen maar tegen vogels die ze op willen eten. Als in juli de motten zijn uitgevlogen krijgt de plant gewoon weer bladeren." Felle kleuren De rups komt voor in struiken zoals de duindoorn, meidoorn, kersen- of appelbomen. Vaak zijn de rupsen in groten getale te vinden op één plek omdat de mot de eitjes in één keer legt en die komen vaak allemaal tegelijk uit. De spinselrups is te herkennen aan de lichtgele kleur met zwarte stippen op de rug. "Het heeft ook wel iets moois, vind ik. De mot zelf is iets minder mooi, maar dat heb je vaak met nachtvlinders, deze hebben geen felle kleuren." Spinselrupsen in Zeeland