Verbod op varend ontgassen in Zeeland

Binnenvaartschip op Westerschelde (foto: Mike Weststrate)

Binnenvaartschepen die een nieuwe lading krijgen zijn nogal eens geneigd om gas van een oude lading te lozen in de open lucht. Dat kan schadelijk zijn voor het milieu. Het nieuwe verbod moet dat zogeheten 'varend ontgassen' tegengaan. Maar alleen een verbod helpt niet. Er moet ook worden gehandhaafd.

Symbolisch?

Maar het is ondoenlijk voor de politie, die in Zeeland toch al bescheiden is qua omvang, om al het water in de provincie in de gaten te houden. Is een verbod op ontgassing dan niet puur symbolisch? "Nee," vindt gedeputeerde Ben de Reu. "We hebben daarover gesproken met de politie en ze hebben gezegd dat ze een inspanning zullen verrichten, maar ik weet ook dat ze niet voortdurend met bootjes kunnen rondvaren. Maar als je het verbod niet hebt, kun je helemaal niet optreden. Een verbod is het minste dat je kunt doen."

Installaties

In Rotterdam en Antwerpen bestaan ontgassingsinstallaties, maar in Zeeland nog niet. De provincie heeft contact met een Zeeuws bedrijf dat zo'n installatie wil gaan aanleggen. De Reu wil nog niet zeggen welk bedrijf dat is. "Het is ergens aan het water in Zeeland," lacht hij. Feit is dat het bedrijf te zijner tijd een vergunning zal moeten aanvragen bij de provincie.

Gedeputeerde Ben de Reu over verbod op 'varend ontgassen'.