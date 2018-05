Inwoners niet blij met 'doorknippen' Langeweegje

De idee├źn op papier (foto: Omroep Zeeland)

Langeweegje 'doormidden'

Het Langeweegje voldoet niet aan de eisen van een dertig kilometerweg, maar ook niet aan die van een vijftig kilometerweg. Er moet volgens de overheden iets veranderen. Zij bedachten Langeweegje in tweeën te hakken. "Dan moet het verkeer wel omrijden."

Kersvers wethouder Arno Witkam (PvdA) kreeg het flink voor zijn kiezen. Tijdens zijn eerste werkdag als wethouder moest hij meteen uitleggen aan inwoners waarom de verkeerssituatie in Kwadendamme en Langeweegje moet worden aangepast. Tientallen mensen waren aanwezig. Zij lieten vooral een tegengeluid horen.

Het probleem verleggen

"Je verlegt het probleem", vertelt een man aan de wethouder. "Als je dit plan doorvoert", wordt het op een andere plek weer een stuk drukker. Weg is de rust." Een oudere dame maakt zichzelf kwaad. "Van wie moet de situatie aangepast worden", tiert ze. "Van wie?"

Sommige inwoners van Langeweegje denken dat de plannen vooral zijn bedacht in het voordeel van Natuurmonumenten (bezoekerscentrum Zwaakse Weel) en vlindertuin Berkenhof Tropical Zoo. "Die zorgen voor drukte in Langeweegje." Die gedachten worden tegengesproken door de wethouder. De plannenmakers vertellen keer op keer, dat het plan niet definitief is. "Dit is een eerste idee, de mening van de aanwezigen nemen we zeker mee."

Rondweg Hoedekenskerke

Een veelgenoemde oplossing is het aanleggen van een rondweg om Hoedekenskerke. "Dat plan ligt er al jaren", zegt Sjors Goudzwaard van de dorpsraad. "Dan kan het doorgaande verkeer die route nemen en ontlast je Langeweegje." Volgens hem is de grond al in het bezit van de gemeente. "Dat hebben ze jaren geleden al aangekocht. Dit is een mooi moment om het uit te voeren."