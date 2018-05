Zeeland wordt wakker: spinselrups, knip in de weg en ontgassen

Spinselrupsnestje in de duinen van Burgh-Haamstede (foto: Omroep Zeeland)

Spinselrups

Na de buxusrups is er nu ook een andere rups gesignaleerd in Zeeland: de spinselrups. De aanwezigheid van de rups is duidelijk te zien aan de grote webben die ze maken in bomen en struiken.

Inwoners niet blij met nieuwe plannen (foto: Omroep Zeeland)

Verkeer Kwaddendamme

Een 'knip' in Langeweegje moet er voor zorgen dat het buurtschap bij Kwadendamme geen doorgaande weg meer is voor vrachtwagens en toeristen. Inwoners van Kwadendamme en Langeweegje mochten gisteravond hun mening geven over de verkeerssituatie. En dat deden ze.

Binnenvaartschip bij Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Ontgassen

Per 1 juli komt er in Zeeland een verbod op het varend ontgassen door schepen. Bedoeling is dat schadelijke stoffen als benzeen dan niet meer straffeloos kunnen worden geloosd in de lucht.

Oranjemolen in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

Het weer

Vandaag enkele buien, mogelijk ook met onweer. Later op de dag ook af en toe zon. Er waait een matige noordoostenwind en het wordt 20 tot 23 graden.