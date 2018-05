Biologisch boeren; het blijft een beetje aanmodderen hier

Het schiet niet op in Zeeland en Van Hootegem ziet daar verschillende redenen voor. "Boeren die de traditionele manier van landbouw bedrijven, hebben vaak een beetje angst om om te schakelen. In andere delen van het land zie je dat het wel beter opgepakt wordt. Daar zie je ook wel dat de lokale overheden veel actiever zijn en er aandacht aan geven. Dat geeft gelijk resultaat."

Flevoland doet het wel goed

Een provincie als Flevoland, ook een landbouwprovincie, doet het bijvoorbeeld goed. "Daar zie je dat 11,5 procent van de landbouwbedrijven al biologisch is. Dat is gigantisch. In onze provincie is het nog geen twee procent", zegt Van Hootegem. "De ontwikkeling op biologisch gebied versnelt in Flevoland ook enorm. Daardoor zijn er veel gangbare collega's die de stap makkelijker durven maken."

Als boer kun je het beste omschakelen in een gebied waar al veel biologisch verbouwd wordt (foto: Omroep Zeeland)

De ZLTO-woordvoerder vindt het jammer dat op proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat geen biologische afdeling meer is. Daar werd tot een aantal jaar geleden onderzoek gedaan. Hij ziet dat andere proefbedrijven in het land dat wel oppakken en dat het effect heeft op de traditionele boeren.

Want je kunt als boer het beste omschakelen in een gebied waar al veel biologisch geteeld wordt. "Je kunt over de heg kijken. Het is toch een ander spelletje en zo kun je van elkaar leren. Maar je kunt ook samenwerken met machines en afzet bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk wel heel prettig als je in een nieuwe tak van sport begint."

De opmars van de biologische producten

Biologische producten zijn al jaren bezig aan een opmars. Steeds vaker zijn mensen bereid er extra geld aan uit te geven. Daarom is het volgens Van Hootegem ook zo jammer dat we er in Zeeland weinig mee doen. "Dat maakt het juist interessanter om nu om te schakelen. De groei in consumptie is elk jaar meer dan tien procent. De behoefte groeit dus harder dan de productie in Zeeland."

Voor collega's die nog twijfelen heeft Van Hootegem een simpel advies: "Probeer het gewoon. Het komt gewoon goed."