Di-rect en WHITE zeggen af voor Vestrock

De bands Di-rect en WHITE hebben hun show voor Vestrock in Hulst geannuleerd. De organisatie meldt dat Di-rect 'door omstandigheden' heeft geannuleerd, WHITE heeft zelfs de volledige tour afgeblazen. Vestrock heeft Therapy?, Memphis Maniacs en Paceshifters aan de line-up toegevoegd.

De negende editie van Vestrock wordt op 1, 2 en 3 juni gehouden op de vesten van Hulst. Eerder werd al aangekondigd dat grote namen als Blaudzun, Rowwen Hèze en Tom Odell zullen optreden op de eerste twee dagen. Voor 3 juni, de dag van Vestrock Junior, zijn onder andere Lil'Kleine, Vinchenzo en Brandweerman Sam aangekondigd.

Volg Vestrock via Omroep Zeeland

Omroep Zeeland besteedt uitgebreid aandacht aan het festival in Hulst. Op zaterdag- en zondagmiddag kan je het festival volgen in de radio-uitzending en op televisie zie je op zondag 3 juni een uitgebreid verslag met sfeer en optredens. Maandagavond blikt Omroep Zeeland in het tv-programma Evenement van de Week terug op Vestrock Junior, de familiedag van het festival.

