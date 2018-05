CDA Terneuzen wil meldpunt disteloverlast

Distels (foto: Lianne Provoost via Omroep Zeeland Flickr)

Distels zijn hardnekkig onkruid. Een natuurbeheerder moet distels in een natuurgebied binnen dertig meter van landbouwgrond verwijderen om te voorkomen dat het distelpluis de polder inwaait. "Als dat pluis in de landbouwgronden terecht komt, vooral in uien en suikerbieten, dan is dat heel moeilijk te bestrijden", legt CDA-raadslid Loek de Beleir uit.

"Het is een taai onkruid", vertelt raadslid Loek de Beleir

Volgens De Beleir zijn er te weinig natuurbeheerders om de groei in de gaten te houden. "Daarom lijkt het ons een goed plan dat inwoners, en met name de landbouwers, overlast kunnen melden aan een meldpunt."

