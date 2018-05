Koster was graag naar WK in Rusland gegaan

Toch gaat Bert van Marwijk alsnog naar het WK. Nadat hij moest vertekken bij Saoedi-Arabië werd hij de hoofdtrainer van Australië, dat toen al zeker was van deelname aan het wereldkampioenschap. Koster werd niet toegevoegd aan de technische staf.

"Als de mogelijkheid er was geweest had ik zeker geen nee gezegd", zegt Koster. "Soms zijn de omstandigheden er niet naar. Ik zit niet in het pakketje van Bert van Marwijk." Koster belandde via een connectie van zijn oude club Club Brugge bij de technische staf van Saoedi-Arabië. "Soms past het en soms past het niet, maar ik heb er nu geen moeite meer mee. "

Willem II

Geen WK, maar wel een nieuwe baan als hoofdtrainer. Koster werd gisteren namelijk gepresenteerd als coach van Willem II. In 1990 begon hij daar zijn loopbaan als hoofdtrainer en nu tekende hij een eenjarig contract bij de Eredivisieclub uit Tilburg.

