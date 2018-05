Broers aangehouden na vechtpartij en vernielingen politiebureau

archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Rond 22.40 uur meldde een buurtbewoner dat twee jongens aan het vechten waren in de Appelstraat in Goes. Agenten zagen daar de 17-jarige jongen die vertelde dat hij met zijn broer had gevochten. Volgens de politie gedroeg de jongen zich recalcitrant en was hij onder invloed van alcohol.

Vernielen en verstoppen

De jongen schold tijdens zijn aanhouding de agenten de huid vol. Zijn 21-jarige broer had zich uit de voeten gemaakt, maar kwam net na middernacht naar het politiebureau aan de Valckeslotlaan. Daar trapte hij de toegangsdeur in en vernielde een paar ruiten. Vervolgens verstopte hij zich in de bosjes.

Een getuige zag het gebeuren en kon de schuilplaats van de man aanwijzen. Beide broers zitten nog vast voor verhoor.