Domburg kan veel meer met keurmerk badstatus doen

Domburg is deze dagen gastheer voor vertegenwoordigers van kuuroorden uit 20 Europese landen. Ze komen er praten over marktontwikkelingen en mogelijkheden. Gezondheidstoerisme is tegenwoordig een belangrijk economisch product.

Een badstatus krijg je als je een heilzame, gezonde badplaats bent waar vitaliteit en wellness centraal staan. In 2014 kregen Domburg en Cadzand-Bad de erkenning van de European Spas Asociation (ESPA). Ze hadden aangetoond dat de stranden, de kwaliteit van het zeewater en de natuurlijke omgeving heilzame kwaliteiten hebben.

Badstatus trekt nieuwe doelgroepen aan

Met een badstatus heb je een belangrijke troef in handen; als ze goed wordt ontwikkeld kan het een economische impuls opleveren, zeggen deskundigen. Het werkt als een kwaliteitslabel. Het trekt nieuwe doelgroepen aan, vaak met een dikkere portemonnee, ook buiten het seizoen. Duitse zorgverzekeraars willen een kuur nogal eens vergoeden, zowel preventief als curatief, zegt professor Olaf Timmermans, die gezondheidstoerisme aan de HZ in Vlissingen geeft.

Strand Domburg (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen wellness-producten aanbieden

Burgemeester Rob van der Zwaag van de gemeente Veere ziet graag dat er meer met de badstatus van Domburg wordt gedaan en dat ondernemers er op inspelen in hun producten- en dienstenaanbod. "Er is al geïnvesteerd door ondernemers, maar er kan nog een kwaliteitsslag worden gemaakt. Het gaat niet om alleen wellness-producten aanbieden, ook culinaire producten, het strand, de zee en de natuur horen er bij", zegt hij.

Ruim 150 jaar geleden kwamen mensen al kuren in Domburg. Velen van hen logeerden in het badhotel. (foto: OZ)

Wat betekent de badstatus voor de ondernemers?

Onderzocht wordt hoe het keurmerk verder kan worden uitgebouwd. Het blijkt dat veel ondernemers worstelen met de badstatus, waar het keurmerk voor staat. Er is behoefte aan een gezamenlijke visie. In het congresprogramma is op 23 mei een speciale sessie voor de Zeeuwse ondernemers opgenomen, waar geprobeerd wordt concrete handvatten te geven.