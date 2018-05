Ze zijn er weer! Hangcultuurmosselen

De eerste mosselen van dit seizoen zijn boven water. Het gaat om hangcultuurmosselen die aan touwen in de Oosterschelde en de Grevelingen worden gekweekt. Op Neeltje Jans is tijdens een feestje voor de sector en genodigden het startsein voor het seizoen gegeven.

Volgens de stichting Zeker Zeeuws Streekproduct zijn de hangcultuurmosselen groot genoeg zijn om te eten. Zeeuwse bodemmosselen hebben wat meer tijd nodig om te groeien. Het is nog niet bekend wanneer het seizoen van die mosselen in Yerseke begint. De afgelopen jaren was dat eind juni, ongewoon vroeg, maar toch ruim een maand na de hangmosselen.

De hangmosselen, zo'n vijf procent van het totale mosselaanbod, worden verkocht in Nederland en Vlaanderen. Om ze onder de aandacht te brengen van consumenten worden komende weken reclamecampagnes gevoerd.

