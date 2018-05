Veiligheidscentrum Zeeland timmert flink aan de weg

Willem Meijer, algemeen directeur Veiligheidscentrum Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Algemeen directeur Willem Meijer vertelt enthousiast over de dynamiek in zijn Veiligheidscentrum Zeeland. Het trainingsterrein aan de Buitenhaven in Vlissingen oogt gedateerd en gehavend. Maar dat hoort zo. Juist de trainingen zorgen ervoor dat de gebouwen er vervallen en zwartgeblakerd uitzien. "We geven hier geen likje verf," aldus Meijer. Er gebeurt echter van alles. Zo wordt er binnenkort een lange steiger aangelegd waaraan een oefenschip komt te liggen. Ook wordt er een klimtoren gebouwd om werken op hoogte te trainen.

Willem Meijer over de activiteiten van Veiligheidscentrum Zeeland

Meijer merkt dat de economische crisis echt voorbij is, want de commerciële opdrachten trekken echt aan. "Veiligheid is vaak de sluitpost op de begroting van bedrijven," zegt Meijer, "nu er weer geld is werkt men achterstallig onderhoud weg."

Koerswijziging

Trainingscentrum Vlissingen komt voort uit de stadsgewestelijke brandweer van Vlissingen en Middelburg. Maar dat is voltooid verleden tijd. In 2016 werd een koerswijziging ingezet: marktpartijen moesten nadrukkelijk worden binnengehaald. Offshore bedrijf Delta Coastal Services (DCS) is een belangrijke klant en oud-marinecommandant Meijer is blij dat ook Defensie Vlissingen weet te vinden. Binnenkort traint de Explosieven Opruimingsdienst in Vlissingen en ook het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers weten het oefenterrein te vinden.

Veiligheidscentrum Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Tweede locatie: Terneuzen

Enig aandeelhouder in het trainingscentrum is de gemeente Vlissingen, maar Meijer sluit niet uit dat daar in de toekomst partijen bijkomen. Wel merkt de directeur dat het terrein in de praktijk wat aan de krappe kant wordt en daarom zijn er plannen om uit te breiden en een tweede locatie te openen in de Kanaalzone in Terneuzen