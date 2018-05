Nieuw boekje moet brekende masten helpen voorkomen

(foto: Piet Grim )

De Zeeuwse schipper Jaap Klok van de zeilklipper Scaldis uit Zierikzee is een van de schippers die heeft bijgedragen aan de nieuwe richtlijnen. "Ik vind het ontzettend goed dat de branche het voortouw heeft genomen." Klok vindt het daarnaast belangrijk dat de branche zelf zijn verantwoordelijk heeft genomen en niet heeft gewacht tot er door de overheid regels en wetten zouden worden opgesteld.

Het boekje geeft volgens Klok houvast. "Het is ook een soort bevestiging dat je er alles aan hebt gedaan om een ongeluk te voorkomen", maar een garantie is het volgens hem niet: "Soms heb je gewoon domme pech en gebeurt er toch wat, maar dat is niet helemaal te voorkomen."

Boekje moet dé norm worden

De leidraad, zoals de BBZ het boekje noemt, focust vooral op het onderhoud van al het rondhout aan boord van de zeilklippers. Daaronder vallen alle ronde houten elementen. Behalve de mast zijn dat onder andere ook de giek, fokkeboom en boegspriet. Het voornaamste doel is om slechte of rotte plekken zo snel mogelijk te herkennen en te repareren, zodat het geen gevaarlijke situatie kan opleveren.

"Het is de bedoeling dat het boekje de nieuwe norm in de branche wordt", zegt Paul van Ommen van de BBZ. "De volgende stap is dat de tips en aanbevelingen ook daadwerkelijk worden toegepast."

Behalve een boekje is er ook een kennisplatform opgericht waarin schippers, experts en vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen zitten. Dat platform moet schippers helpen als ze vragen hebben over het onderhoud van hun schip. Jaap Klok is een van de leden van het kennisplatform.

Kind kan de was doen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde afgelopen zomer in haar rapport over het ongeluk in Harlingen dat de controle op de veiligheid van historische schepen beter moet. Naar aanleiding daarvan is de branche aan de slag gegaan met het schrijven van deze handleiding.

Behalve duidelijkheid, moet het boekje het onderhoud ook makkelijker maken. "Voorheen werd de kennis over onderhoud vooral mondeling overgedragen', zegt Paul van Ommen. "Met dit boekje kan in principe elke buitenstaander er mee aan de slag."

