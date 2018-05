'Heerlijk tot rust komen in de wellness van Cadzand'

Vitaliteit en gezondheid worden steeds belangrijker thema's. Sinds vier jaar hebben Cadzand-Bad en Domburg de internationale erkenning als badstatus. Heeft het Cadzand al veel opgeleverd ? "Nog niet", zegt Peter Faas, eigenaar van Hotel Noordzee. "Wellness biedt elk hotel aan, gewoon uit commercieel oogpunt. Want je wilt je hotelgasten behalve je restaurant ook iets anders aanbieden. Daarom willen wij aan de slag met het helende zeewater. Dat kan Cadzand echt een impuls geven."

In de winter baden in verwarmd zeewater

Daartoe heeft hij het plan om bij zijn hotel een zeepaviljoen te bouwen, waar vanuit bezoekers ook in de winter de zee in kunnen of in verwarmd zeewater kunnen baden. En er is het plan om een wellnessroute uit te stippelen in het dorp.

Gezondheidstoerisme is een belangrijke economische markt. (foto: Omroep Zeeland )

Ondertussen trekt toerist Keutgen nog wat baantjes in het zwembad van Hotel Noordzee. Als kind leerde hij zwemmen in Cadzand. Sindsdien heeft hij veel gereisd. En blijft het dorp trekken: "Op het gebied van wellness gebeurt overal heel veel. Ik kies liever voor een kleine plek zoals deze. Maar helaas komen er ook hier nu veel grote hotels bij, waardoor het de flair verliest waar ik juist voor kwam, het persoonlijke en kleine."

In Cadzand Bad wordt volop gebouwd (foto: Omroep Zeeland)

De badstatus is onderwerp van een driedaags congres dat vandaag in Domburg begint. Vertegenwoordigers uit 20 Europese landen komen er praten over marktontwikkelingen. Het congres is voor het eerst in Nederland. De gemeente Veere hoopt dat het bijdraagt aan meer bekendheid van Domburg als badplaats. En dat het ondernemers inspireert om meer te doen met het keurmerk; volgens burgemeester Van der Zwaag is er nog een kwaliteitsslag te maken.