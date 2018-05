Vermeulen debuteert als coach op Roland Garros: 'Dit pakken ze me niet meer af'

Sven Vermeulen (foto: Facebook Stephanie Vermeulen-Pauwels)

Bijna tien keer eerder reisde hij al naar Parijs af voor het grandslamtoernooi Roland Garros, maar toch beleeft hij de wedstrijd deze keer op een hele andere manier. "Je komt op plekken waar je nooit eerder bent geweest", legt hij uit. "Spelershotels, fitnessruimtes, spelersrestaurants enzovoort. Dat is enorm gaaf, maar je bent hier uiteindelijk wel om te werken."

Dat gaat hem goed af, want zijn speelster Bibiane Schoofs won in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi meteen van de Amerikaanse Kristie Ahn. "Bibiane begon uitstekend, maar daarna begon haar tegenstandster beter te spelen. Bij een 1-1 stand in sets nam Schoofs echter de overhand en trok ze de wedstrijd definitief naar zich toe."

In de tweede ronde treft Schoofs de Duitse Tamara Korpatsch. "Korpatsch staat evenals Ahn hoger dan Schoofs op de wereldranglijst. Bovendien is ze de laatste wedstrijden goed op dreef. Schoofs heeft echter al eens van Korpatsch gewonnen op de Challanger Zeeland. Toevallig was ik destijds scheidsrechter bij die wedstrijd. Dus wat dat betreft, weten we wat we kunnen verwachten."

Ongeacht het verdere verloop van het toernooi, deze ervaring pakken ze Vermeulen niet meer af. "Dit nemen we weer mee naar andere grote toernooien als Wimbledon, US Open, want daarvoor is Bibiane ondertussen ook gekwalificeerd. Nu moeten we telkens nieuwe stapjes zetten. Het is namelijk niet alleen om mee te doen, maar ook om weer verder te komen. We willen namelijk ook het hoofdtoernooi halen en dat komt nu steeds dichterbij."

Sven Vermeulen maakt zijn debuut op Roland Garros als tenniscoach